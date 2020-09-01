«Ласточки» начали курсировать на направлении Краснокамск – Пермь-2

Фото: ОАО «РЖД»

Сегодня, 1 сентября 2020 года, на направлении Краснокамск – Пермь-2 начали курсировать инновационные электропоезда «Ласточка». В торжественном мероприятии, посвященном отправке первого пригородного поезда ЭС2Г со станции Краснокамск, приняли участие начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

В Перми, после прибытия первой утренней «Ласточки» в краевую столицу, Иван Колесников отметил, что Свердловская железная дорога заинтересована в улучшении качества транспортного обслуживания пассажиров, работает над повышением привлекательности железнодорожных перевозок.

– Первостепенная задача для нас – удобство для пассажиров и внедрение востребованных технологий. Железнодорожный транспорт как никакой другой может объединить людей простыми и эффективными решениями, – заявил начальник СвЖД.

Открытие движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском стало первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края. Для этого на СвЖД поступили два поезда «Ласточка», отвечающие пожеланиям пассажиров в части комфорта, скорости и безопасности. На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков и трех остановочных пунктов (Никитино, Шоссейная, Заводской). В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов.

Глава Прикамья назвал открытие железнодорожного сообщения между этими двумя городами историческим событием, которое позволит Краснокамску включиться в транспортную схему пермской агломерации.

– Реализовали проект, о котором весной подумали и приняли решение, быстро рассчитали и сделали – первая «Ласточка» прошла из Краснокамска в Пермь. Такого не было с постсоветских времен. Естественно, будем продолжать развивать пригородное железнодорожное сообщение. «Ласточка» как нельзя кстати помогает нам сблизить города края, – отметил значимость события Дмитрий Махонин.

«Ласточки» по маршруту Пермь-2 – Краснокамск следуют в режиме экспресса, с остановкой на станции Оверята. Время в пути составляет 52 минуты. Из Краснокамска электропоезд отправляется в 06:38, 07:40, 15:00, 17:02, 18:34. Из Перми – в 12:30, 15:12, 17:23, 18:54, 20:05 (время местное). Время отправления и прибытия электричек на станцию Краснокамск состыковано с графиком движения городского общественного транспорта и учитывает пожелания пассажиров.

В первую неделю курсирования проезд на «Ласточке» на направлении Пермь-2 – Краснокамск будет бесплатным для всех пассажиров.

*****

В рамках подготовки к курсированию «Ласточек» СвЖД отремонтировала свыше 8 км пути, было проведено усиление контактной сети, оборудован железнодорожный переезд на перегоне Оверята – Краснокамск. На станции Краснокамск было установлено дополнительное освещение, построена пассажирская платформа с ограждением и теневым навесом, благоустроена прилегающая территория.