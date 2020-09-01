Уральская «Ночь музыки» вошла в топ-100 лучших проектов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль Ural Music Night-2019 вошел в топ-100 лучших проектов России. «Ночь музыки» попала в рейтинг лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. Точно такую же оценку мероприятие получило и в прошлом году.

На специальном сайте фонда были указаны больше, чем 3,5 тысячи проектов. Каждый желающий мог проголосовать за понравившийся. Итоги оценивали эксперты Фонда президентских грантов, представители региональных органов власти, общественных палат.

- Мы рады, что Ural Music Night во второй раз удостоилась чести войти в топ-100 проектов. Для нас важна поддержка всех проголосовавших коллег и граждан, - рассказала исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

Напомним, в том году «Ночь музыки» собрала вокруг себя 2700 музыкантов из 28 стран мира, а также порядка 300 тысяч зрителей. В этом году UMN пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно, фестиваль пройдет 12 сентября.