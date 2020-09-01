Решил отметить рождение ребенка: на Урале поймали пьяного отца, который сел за руль с маленьким сыном

На Урале поймали пьяного отца, который сел за руль с четырехлетним малышом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в минувшие выходные проходили традиционные рейды по поиску грубых нарушителей ПДД, в частности, тех, кто садится за руль нетрезвым. Инспекторы ГИБДД выявили 167 пьяных водителей, при этом 40 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, и 20 были задержаны за нетрезвое вождение повторно.

185 водителей задержали при управлении автомобилями без прав – кто-то из них документы вообще не получал, а кого-то их лишили за грубые нарушения ПДД.

В Асбесте полицейские остановили легковушку «ВАЗ-2109», на переднем сидении которой находился четырехлетний ребенок. Оказалось, что водитель, 38-летний отец мальчика, был сильно пьян.

- Он рассказал, что его жена накануне родила, поэтому он отметил радостное событие и выпил, а старшего ребенка взял с собой, так как его не с кем было оставить, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Мужчина прошел тест на состояние опьянения только с 21-го раза. Никак не получалось продуть в алкотестер. Все это время сын находился рядом и наблюдал за своим папой.

Спустя время прибор все-таки смог установить состояние водителя – в выдыхаемом воздухе содержание паров этилового спирта составило 0,528 миллиграмм на литр. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде.