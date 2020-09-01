Собирался проверить извещатели: екатеринбуржца будут судить за кражу 35 тысяч у бабушки

Екатеринбуржца будут судить за кражу 35 тысяч у бабушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в краже денег у пенсионерки. Это произошло в начале июля этого года – мужчина пришел в гости к 87-летней бабушке и представился сотрудником организации, занимающейся проверкой дымовых пожарных извещателей.

- Под вымышленным предлогом их проверки он сделал вид, что осмотрел приборы, и потребовал за работу пять тысяч рублей. потерпевшая, полагая, что обвиняемый действует законно и выполняет свои должностные обязанности, передала ему указанную сумму, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В это же время мужчина, воспользовавшись тем, что бабушка ушла на кухню, достал из ее шкафа кошелек и вытащил оттуда 30 тысяч рублей.

В итоге, на него завели уголовное дело, после вручения обвинительного заключения оно будет направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Теперь мужчине грозит максимальное наказание – до пяти лет колонии.