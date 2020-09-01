На Среднем Урале клещи покусали почти 31 тысячу человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального Роспотребнадзора на 31 августа, в Свердловской области зарегистрировано 30943 пострадавших от укусов клещей. Эта цифра находится на уровне аналогичного периода прошлого года – 31774 случая. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 7142 случая.

Больше всего пострадавших в Пышминском ГО, Слободо-Туринском, Байкаловском районе, Рефтинском, Талицом, Тугулымском ГО и других муниципалитетах.

В Екатеринбурге клещи покусали 10290 человек – это 33,2% от общего количества пострадавших, в том числе 1863 ребенка.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 141 человек (диагноз подтвержден у 33 человек, в том числе у 6 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 367 человек (диагноз подтвержден у 298 человек, в том числе у 38 детей), - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В этом году в Свердловской области должны были обработать от клещей 10200 гектаров территории. На сегодняшний день план выполнен на 100%.