В Екатеринбурге перенесут конечную остановку автобуса № 070

Автобус №070 будет ездить через улицу Тенистую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 сентября комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети запускает движение общественного транспорта по новому участку дороги по улице Тенистой. Измениться и маршрут автобуса № 070. После открытия участка дороги, связывающего микрорайоны Мичуринский и Академический, он будет следовать от нового конечного остановочного пункта «Мичуринский (сады)».

- Новая схема движения автобусного маршрута № 070 позволит повысить качество обслуживания пассажиров общественного транспорта и быстрее добираться горожанам из одного микрорайона в другой, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Автобус № 070 с завтрашнего дня будет следовать по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Рябинина – Сахарова - Вильгельма Де Геннина – Краснолесья – Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская - Данилы Зверева – Сулимова – Учителей.