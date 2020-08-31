Беглеца задержали на севере Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области задержали заключенного, который сбежал из колонии-поселения в Верхотурье 29 августа. Отсутствие 24-летнего осужденного ИК-53 Кирилла Енакия заметили около восьми вечера. Молодого человека нашли через почти двое суток после побега. 31 августа он был задержан сотрудниками ГУФСИН на севере области.

- Были оперативно организованы розыскные мероприятия, были выставлены временные розыскные посты, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Молодой человек отбывает наказание за кражу, разбой и завладение чужим автомобилем. В колонии-поселении он должен был провести шесть лет и шесть месяцев. Сейчас наказание могут ужесточить. За побег ему могут добавить к сроку несколько лет, в зависимости от решения суда.