Два современных пешеходных перехода через железнодорожные пути построила СвЖД в Свердловской области

Фото: предоставлено СвЖД

Сегодня на Свердловской железной дороге введены в эксплуатацию два современных одноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути: на 1770 км участка Подволошная – Первоуральск (в черте города Первоуральск, в районе пересечения с ул. Черняховского) и на участке Екатеринбург-Сортировочный – Северка.

Объекты спроектированы с учетом всех современных требований и стандартов, оснащены автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. На подходах к месту перехода железнодорожных путей обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для удобства маломобильных групп населения сделаны пандусы.

Места для размещения переходов были определены, исходя из требований безопасности и наличия технической возможности, с учетом маршрутов движения пешеходов. По словам заместителя главного инженера СвЖД Сергея Веселова, ранее отсутствие необходимых систем оповещения не позволяло пешеходам заблаговременно узнавать о приближении поезда, что могло создавать травмоопасную ситуацию. Новые переходы позволят обеспечить безопасность пешеходных маршрутов на участках, по которым ежесуточно курсируют более ста пассажирских и грузовых поездов.

В целях предотвращения травмирования граждан на объектах инфраструктуры СвЖД до конца 2020 года обустроит еще два аналогичных пешеходных перехода: на перегонах Ергач – Кукуштан и Путевка – Исток. Выполняются проектно-изыскательские работы по обустройству защитных ограждений на перегоне Сургут – Силинский и на станции Шарташ.

Фото: предоставлено СвЖД

СвЖД реализует комплексную программу по повышению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Ежегодно на участках с интенсивным движением поездов строятся безопасные и удобные пешеходные переходы, проводится ремонт и обновление существующих переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности.

Кроме того, сотрудники СвЖД проводят профилактическую работу, направленную на формирование у взрослых и детей культуры поведения на объектах железной дороги: совместно с транспортной полицией организуют рейды по пресечению нарушений, посещают учебные заведения с разъяснительными лекциями.