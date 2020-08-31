Перебегал на красный: в Екатеринбурге пятилетний мальчик попал под колеса иномарки

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня, 31 августа около 17:50 напротив дома № 37 по улице Уральских рабочих 58- летняя женщина - водитель за рулем иномарки наехала на пятилетнего мальчика. По ее словам, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, когда пешеходам горел запрещающий сигнал светофора.

- Водитель, управляя автомашиной «Nissan Almera» при движении по Уральских рабочих со стороны Индустрии, на регулируемом перекрестке Уральских рабочих - Стахановская при повороте направо на разрешающий сигнал светофора допустила наезд на 5 - летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Удар пришелся на правую сторону автомобиля. Ребенка госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у мальчика сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени. Был ребенок один или с взрослыми в момент ДТП не сообщается. В ГИБДД Екатеринбурга отмечают, что в рамках проведения дознания будут проведены экспертизы, составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности юных участников дорожного движения. При переходе проезжей части держать их за руку. В доступной форме напомнить детям об обязанностях пешеходов, повторить с ним основные правила перехода проезжей части, значения дорожных знаков и сигналов светофора, также разъяснить опасность перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.