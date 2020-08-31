На Урале ликвидировали интернет-магазин по торговле наркотиками

Создателям интернет-магазина грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции Свердловской области задержали трех уральцев за сбыт наркотиков и отмывание денежных средств. По версии следствия, они создали интернет-магазин, где торговали наркотиками за биткойны. Сайт, где продавали запрещенные вещества, уже удален, а на создателей завели два уголовных дела.

Как рассказал глава пресс-службы регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, следователи доказали, что обвиняемые совершили три преступления, одно из которых было совершено в интернете в составе организованной преступной группы. Один из ее участников был так называемым «оператором», который координировал действия «склад-закладчика». «Склад-закладчик», в свою очередь, осуществлял незаконное хранение наркотиков, фасовку и последующее помещение их в специально подобранные тайники. Наркодилеры действовали в Екатеринбурге, Реже, Каменске-Уральском и в поселке Гусева Белоярского района.

Фото: В.Н. Горелых

Вырученные от торговли деньги поступали на криптовалютные биткойн счета. Общей нелегальный оборот средств за год составил 12,0109247 биткойнов, что эквивалентно примерно 10,5 миллионам рублей.

- В целях конспирации участники группы общались между собой только посредством сети «Интернет», избегая встреч, лично были знакомы только «оператор» и «склад-закладчик». Сыщики обнаружили 36 тайников для приобретателей на территории Свердловской области с уже готовым товаром, а также склад в гараже, где хранились в не расфасованном виде наркотики. Их количества хватило бы еще для порядка 150 тайников, - рассказал Валерий Горелых.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дел отправили в Ленинский районный суд Екатеринбурга.