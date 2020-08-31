Эксперт рассказал, какие специальности выбирает молодежь в Екатеринбурге

Предвыборная кампания в период коронавируса была жаркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области завершается приемная компания в высших и средних учебных заведениях.

В 2020 году 12 175 выпускников школ зачислят на дневную форму обучения в вузы. В средние учебные заведения на бюджет поступили 21 116 абитуриентов. Конкурс в техникумы и колледжи составил чуть больше двух человек на одно бюджетное место.

- Востребованность среднего специального образования в Свердловской области растет. У нас порядка 170 программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих кадров. В 2020 году поступали, как выпускники 9 классов, так и выпускники полной средней школы, которых было больше пяти тысячи, - рассказывает начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

По словам эксперта, сегодня среди студентов востребованы специальности строительного профиля, а также социального блока и сервиса. Востребованы профессии парикмахеров, в сферах туризма и гостиничного дела: здесь конкурс от трех до девяти человек на одно бюджетное место.

- Многие выпускники этого года решили пойти в образование, стать воспитателями и учителями. В Свердловском областном педагогическом колледже по направлению «Начальное образование» конкурс составил 4 человека на 1 бюджетное место, - говорит Михаил Корягин.