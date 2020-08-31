В Роспотребнадзоре объяснили, возможна ли вторая волна коронавируса в Свердловской области

В людных местах лучше надевать маску, чтобы защититься от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 119 новых случаев коронавируса. Специалисты отмечают, что COVID-19 на Урале постепенно сдает свои позиции. Однако впереди 1 сентября, а также сезон простуд. О том, может ли осенью на Средний Урал прийти вторая волна коронавируса мы спросили главного санитарного врача Свердловской области.

- Ученые делают разные прогнозы. Есть мнение, что будет вторая волна. Пусть она будет меньше, чем первая, но будет, - говорит Дмитрий Козловских, глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Но есть и другое мнение, что мы зафиксируемся на вот этом уровне заболеваемости коронавирусом, и постепенно она у нас будет снижаться.

Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 315 человек. Из них выздоровело уже 19 969.

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