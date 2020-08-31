Работали прямо из тюрьмы: на Урале поймали фальшивомонетчиков

Теперь им грозит до восьми лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала этого года на территории Свердловской области полицейские обнаружили и изъяли больше 500 фальшивых купюр, а также возбудили 329 уголовных дел. По словам специалистов, количество фальшивой будет увеличиваться, так как увеличивается спрос на подготовку школьников к новому учебному году.

Сотрудники УЭБ и ПК Г МВД по Свердловской области вместе с коллегами из УМВД по Екатеринбургу выявили группу фальшивомонетчиков. Во время обыска их дома были изъяты 14 купюр номиналом в пять тысяч рублей каждая.

- «Красные фантики» очень высокого качества, визуально отличить от подлинных их достаточно сложно. Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время отбывают наказание за имущественные преступления, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Подделки ими заказывались через Интернет.

По словам Горелых, члены группы, находящиеся на свободе, собирали свертки с купюрами из тайников посредством закладок. Подделки они сбывали в продуктовых магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. На всех завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - до восьми лет колонии.