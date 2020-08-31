Молодой врач из Екатеринбурга выучился на офтальмолога за счет государства, а потом отказался работать

Он должен был проработать в Серове не менее пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой врач из Екатеринбурга вернет больнице больше 190 тысяч рублей за отказ в ней работать. Речь идет о выпускнике УГМА Кирилле Бачинине. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, парень выучился в ординатуре на Офтальмолога за счет государства, и должен был устроиться на работу в больницу Серова.

Но после окончания вуза Кирилл решил не работать в бюджетной больнице и на него подали в суд.

- После получения диплома обязан был отработать в Серовской городской больнице не менее пять лет. Однако после окончания обучения в медуниверситете, врач уведомил руководство больницы об отказе от трудоустройства. При этом и денежные средства больнице Кирилл Бачинин не возместил, - отметили в пресс-службе областного суда.

В постановлении первой инстанции говорится, что Бачинин предлагал распалиться в рассрочку, но такое решение не устроило руководство больницы.

Молодой врач выплатит 187 290 рублей за обучение в ординатуре 4 946 рублей – госпошлину.