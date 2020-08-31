На Среднем Урале автокран насмерть сбил женщину-пешехода

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, ранним утром 31 августа произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. Водитель автокрана «Урал», приближаясь к пешеходному переходу, не остановился и сбил женщину, переходящую дорогу. От множественных травм головы она погибла в машине скорой, пока ее экстренно везли в больницу.

Водитель ехал на служебной машине на заправку, от стоянки он проехал около двух километров, после чего произошло ДТП. Административных штрафов за нарушение ПДД у него нет, водительский стаж – больше 20 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель пояснил, что ехал со скоростью 30 км/час, подъезжая к пешеходному переходу, он не увидел пешеходов, которые бы переходили «зебру» или собирались ее переходить, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Он остановил автокран, после того, как пассажир, сидящий рядом с ним, сообщил, что тот сбил человека.

Во время проведения замеров инспекторы ГИБДД установили, что водитель от места аварии до остановки проехал еще около 58 метров. Погибшей женщине было 35 лет, в ту трагичную минуту она шла на работу, которая находилась недалеко от места ДТП. По пешеходному переходу она прошла около четырех метров.