Екатеринбуржца осудили на три года за избиение соседа, который попросил убрать за собакой

На вежливый вопрос соседа мужчина отреагировал грубо, стал материться и достал нож Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя Владимира Тагильцева, которого обвиняют в избиении и причинении тяжкого вреда здоровью соседу. Ссора произошла в конце января этого года, когда Тагильцев вместе с супругой решил выгулять во дворе собаку. Тут же занимался своей машиной его сосед. Он вежливо поинтересовался, убирают ли они за своим питомцем.

Но Тагильцев отреагировал слишком резко – начал материться и достал из кармана куртки нож, направив на соседа. Тот испугался, выхватил газовый баллончик и разбрызгал ему в глаза, после чего побежал домой. А когда уже прибежал в квартиру, услышал, что на его автомобиле сработала сигнализация.

- Выйдя из дома, он обратил внимание, что от его машины отходит женщина, которая была с Тагильцевым. Поравнявшись с ней, он хотел спросить ее о машине, но та резко хватила его за обе руки и стала удерживать, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В этот момент подбежал ее супруг и ударил ножом в правый бок в область ребер.

Потерпевшего мужчину госпитализировали в больницу. Суд Екатеринбурга назначил Тагильцеву три года колонии общего режима, а также обязал выплатить 190 тысяч в качестве компенсации материального вреда.