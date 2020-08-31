На ВИЗ-Стали стартовала вакцинация работников от гриппа

Вакцинация в заводском здравпункте Фото: ВИЗ-Сталь

В заводской здравпункт ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) поступила первая партия вакцины от гриппа. Препарат нового поколения создает специфический иммунитет против вирусных респираторных заболеваний и сохраняет его в течение 12 месяцев. Пройти бесплатную вакцинацию могут все работники предприятия без отрыва от производства.

Ежегодно металлурги получают прививки не только от гриппа, но и клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Вакцинация охватывает около 90% заводчан.

«В этом году вакцинация от гриппа на ВИЗ-Стали, как и на всей территории Свердловской области, стартовала раньше обычного. Это связано с повышенным вниманием к противоэпидемической ситуации, осложняемой пандемией коронавируса. На фоне прогнозов медиков о социркуляции этой осенью нескольких видов опасных вирусов мы предлагаем работникам сформировать иммунитет к ряду из них до наступления традиционного периода острых респираторных заболеваний», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ВИЗ-Сталь уделяет большое внимание оздоровлению сотрудников. Помимо бесплатных прививок, работники получают санаторно-курортное лечение, профилактические осмотры. По программам ДМС им предоставляются медуслуги в лучших медицинских учреждениях Екатеринбурга.