На Урал привезли 160 тысяч доз детской вакцины против гриппа

Руководство Свердловской области намерено вакцинировать от гриппа больше 70% уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область завезли первую партию вакцины против гриппа, которая предназначена для детей в возрасте от полугода до 18 лет. Партия состоит из 160 тысяч доз. Прививки будут делать несовершеннолетним уральцам с согласия родителей и при отсутствии острых респираторно-вирусных заболеваний.

Вакцина помогает создать в организме специфический иммунитет от гриппа, а также образует иммунитет от других инфекций. Малышей в возрасте до 6 месяцев не прививают, так как, если у мамы ребенка была сделана прививка во время беременности, то ребенок получает защиту до указанного возраста. Об этом сообщает ОТВ со ссылкой на представителя свердловского Минздрава Наталью Зильбер.

Очередная партия вакцины от гриппа поступил в Свердловскую область через несколько дней.