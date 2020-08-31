В Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, закроют ли школу на карантин, если у ребенка найдут коронавирус

1 сентября дети вновь сядут за школьные парты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября тысячи уральских ребятишек снова сядут за школьные парты. С дистанционным обучением покончено, несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не закончилась. Однако сразу возникает вопрос - что будет со школой, в которой вдруг обнаружат ребенка, зараженного COVID-19. Ответить на этот вопрос мы попросили главу управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Этот вопрос сейчас очень активно обсуждается, - говорит Дмитрий Козловских. - Мы прорабатываем сейчас определенные алгоритмы действия, какие меры будут предприниматься. Хочу сказать, что больной ребенок в школу попасть не должен. Для этого нужно установить фильтры на входе, где детям будут измерять температуру, оценивать их состояние. Кроме того начало занятий будет организовано так, чтобы дети могли пройти через фильтр не толпясь.

В случае, если ребенок почувствовал себя плохо во время занятий его должны будут вывести из класса, чтобы изолировать от коллектива.

- Насчет дальнейшей тактики по отношению к классу могу сказать, что никогда по одному случаю ни объекты, ни организованные коллективы не закрывались, - добавляет Дмитрий Козловских. - Пока будем действовать также.

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