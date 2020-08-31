ВИЗ-Сталь продолжает реализацию социальных программ

Фото: ВИЗ-Сталь

С начала 2020 года ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) направила на социальные программы около 10 млн рублей. Средства выделялись на оздоровление работников и членов их семей, поддержку заводских ветеранов, помощь подшефному детскому дому и многое другое.

Объем финансирования проектов, направленных на укрепление здоровья металлургов и членов их семей, составил около 5 млн рублей. По программе добровольного медицинского страхования около 200 работников побывали в российских здравницах и получили медицинское обслуживание в лучших клиниках Екатеринбурга. Около 100 детей сотрудников отдохнули в летних оздоровительных и спортивных лагерях, получили лечение в санаториях по путевкам «Мать и дитя». Для профилактических и лечебных мероприятий, предсменных медосмотров на предприятии действует круглосуточный здравпункт с кабинетами бесплатной вакцинопрофилактики и физиотерапии.

На фоне пандемии коронавируса более 1000 действующих и бывших сотрудников компании получили дополнительную социальную помощь через благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер Группы НЛМК). Ветеранам завода доставили наборы с продуктами и предметами первой необходимости. Многодетным семьям работников и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья оказали материальную помощь. На эти цели выделено более 2,5 миллиона рублей.

Традиционную благотворительную поддержку получил подшефный детский дом №7 в Екатеринбурге. ВИЗ-Сталь организовала охрану учреждения, покупку мебели и спортинвентаря, направила адресную материальную помощь выпускникам социального учреждения.

Важным направлением социальной политики компании является развитие волонтерского движения. Более 60 металлургов участвовали в озеленении и благоустройстве городской территории, помогали ветеранам завода и малообеспеченным землякам, заботились о бездомных животных и т.д. Предприятие продолжит развитие добровольческих инициатив работников.