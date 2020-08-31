Как обстоит ситуация с коронавирусом в Среднеуральском женском монастыре: отвечает главный санитарный врач региона

Ранее опальный схиигумен заявлял, что не собирается покидать монастырь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из главных тем этого лета в Свердловской области, помимо пандемии коронавируса, стал конфликт между РПЦ и опальным схиигуменом Сергием. Он был лишен сана за неоднозначные высказывания в проповедях, однако покидать Среднеуральский женский монастырь не стал.

В контексте пандемии интересно то, что в одной из своих проповедей схиигумен отрицал существование коронавируса. Кроме того в самой обители не поощрались попытки снизить риск заражения - носить маски, например. В связи с этим возникает вопрос, а не произошло ли в монастыре вспышки COVID-19. Ответить на него мы попросили главу управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

- По статистике у нас заболевших из монастыря нет, - говорит Дмитрий Козловских, глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Но это достаточно закрытое сообщество людей. Они при возникновении заболевания могли и не заявлять о нем и просто переболеть там. Либо если был тяжелый случай, они могли поступить в больницу и не сообщать, что они из этого сообщества. Из того, что там происходит, что мы видели по фотографиям, как они ведут свой быт, при возникновении там источника коронавируса распространение было бы стремительным. Но официальных данных о заболеваемости нет.

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