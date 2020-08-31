От коронавируса умерли еще два уральца

Всего в Свердловской области с начала пандемии 450 смертей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека. Всего с начала пандемии в регионе 450 смертей. В сегодняшнюю сводку оперштаба попали 119 новых случаев заражения, больше всего – в Екатеринбурге (+60).
Общее число зафиксированных в области случаев – 25315.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
- Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.
Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 19969 человек. Только за сутки из больниц выписали 58 уральцев.