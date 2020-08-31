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От коронавируса умерли еще два уральца

Всего в Свердловской области с начала пандемии 450 смертей
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Всего в Свердловской области с начала пандемии 450 смертей

Всего в Свердловской области с начала пандемии 450 смертей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека. Всего с начала пандемии в регионе 450 смертей. В сегодняшнюю сводку оперштаба попали 119 новых случаев заражения, больше всего – в Екатеринбурге (+60).

Общее число зафиксированных в области случаев – 25315.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 19969 человек. Только за сутки из больниц выписали 58 уральцев.

Коронавирус на Урале