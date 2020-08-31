Родители убитых девушек требует с «уктусского стрелка» 20 миллионов рублей

Вскоре после поимки инженер признался в убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа в Свердловском областном суде прошло первое заседание по делу об убийстве двух девушек на горе Уктус. Напомним, Наталью Кузнецову и Ксению Солтанову хладнокровно расстреляли на склоне горнолыжного комплекса в конце августа 2018 года.

На поимку загадочного стрелка ушло больше года. Следствие считает, что виновником хладнокровного убийства является Алексей Александров, работавший инженером на одном из заводов в Екатеринбурге.

Мамы погибших девушек Алина Солтанова и Татьяна Кузнецова не сомневаются в виновности Алексея Александрова. Убитые горем женщины собираются подать к нему гражданский иск о возмещении морального ущерба. Каждая из них собирается отсудить у мужчины по 10 миллионов рублей.

- Я не выхожу из больниц. Моя жизнь прекратилась 25 августа 2018 года. Он воспринял себя богом. Я не просила его казнить мою единственную дочь. У меня проблемы с давлением, да и психика пошатнулась, - объяснила Татьяна Кузнецова во время суда, почему собирается подавать к Александрову иску.

Несмотря на то, что Алексей Александров признался в убийстве двух девушек, его адвокат Данил Задорин настаивает на невиновности своего клиента.

О первом суде над «уктусским стрелком» мы рассказываем в режиме онлайн.