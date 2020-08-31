В Екатеринбурге потушили завод «СМАК»

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В центре Екатеринбурга ранним утром 31 августа вспыхнул хлебокомбинат «СМАК». Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали 250 сотрудников. Площадь возгорания составила 800 «квадратов», а из-за высоких температур произошло частичное обрушение кровли цеха.

Локализовать огонь спасателям МЧС удалось только в 11:03, а полностью потушить – в 11:24. Сейчас пожарные разбирают сгоревшие конструкции.

- Быстрому распространению огня по вентиляционным коробам на чердак способствовали конструктивные особенности здания: оно 1927 года постройки с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На начальном этапе борьбы с огнем было недостаточное давление в водопроводной сети, впоследствии специалистами «Водоканала» давление было увеличено.

В здании цеха, где произошел пожар, находилось масло для розжига печей, огнеборцы приняли все меры и не допустили возгорания масла. Пострадавших, к счастью, нет. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

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