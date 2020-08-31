Дороги Нижнего Тагила прошли проверку Росавтодора

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле специалисты Росавтодора накануне, 30 августа, проверили, как проходит реконструкция объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работе контролеры приступили прямо с въезда в город.

- Изначально планировалось, что они осмотрят только один объект, отремонтированный в 2019 году, и побывают на двух улицах города, где работы по замете дорожного полотна ведутся сегодня, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Но эксперты проверили больше 10 участков: проспекты Уральский и Строителей, улицы Челюскинцев, Береговая-Ударная, Уральская, Горошникова, Дружинина, Красногвардейская и другие.

Члены общественного совета не только тщательно проверяли то, как устанавливается бортовой камень или укладывается асфальтобетонная смесь, но и общались с рабочими лично. В целом, у специалистов сложилось положительное впечатление – дороги прошли проверку.