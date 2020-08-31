Пожарные локализовали огонь на заводе «СМАК» в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 31 августа в центре Екатеринбурга загорелся хлебокомбинат «СМАК». Еще до прибытия пожарных из цеха эвакуировали 250 человек – сотрудников завода. Пострадавших, к счастью, нет. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, на месте работают 83 спасателя на 18 спецмашинах.

- В 11:06 огнеборцы остановили распространение огня в цехе на территории хлебомакаронного комбината, пожар локализован. Борьба с огнем продолжается как изнутри, так и на кровле, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Сейчас спасатели устанавливали причины пожара. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.