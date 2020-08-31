В Екатеринбурге будут судить «гадалку», укравшую полмиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, выдававшую себя за гадалку, которую обвиняют в мошенничестве. В середине июля она встретила в центре города женщину, которую убедила в том, что на ее отца наложена порча. И для того, чтобы снять ее, «гадалке» нужно было завладеть деньгами и драгоценностями.

- Обвиняемая сказала потерпевшей, что для проведения обряда потребуются денежные средства и ювелирные украшения для производства над ними манипуляций в целях «снятии порчи» с потерпевшей и членов ее семьи, заверив последнюю, что после «снятия порчи» ювелирные украшения будут возвращены, - рассказали в пресс-службе региональной редакции.

В итоге, женщина украла больше 500 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело и направили в Ленинский суд Екатеринбурга. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, - до шести лет колонии. Кроме того, в июле этого года прокуратура направила в суд аналогичное дело в отношении других местных жительниц – матери и дочери, которые у 19 женщин украли 8,6 миллионов рублей под видом «снятия порчи».