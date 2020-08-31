Звезда «Уральских пельменей» показал архивное фото из детства

Фото: Instagram

Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал поклонникам редкое архивное фото из своего детства. На снимке будущий актер идет в первый класс. Поводом для этого стало то, что в этом году у Исаева в школу пойдет младший сын Елисей.

- Ну, вот и наступил последний день лета, завтра в школу! В этом году для меня он очень волнительный, в первый класс идет мой Елисейюшка! Я решил запустить небольшой флешмоб эстафету, вспомнить наше 1 сентября! Поддержать наших детишек, в это непростое время, которые завтра отправиться в школу! С вас фото и небольшой рассказ (что больше всего запомнилось). На фото 1сентября 1978 года Свердловск школа 135 Химмаш. Подстригал в школу меня, мой дедушка! Ну и конечно знаменитые гладиолусы! – написал в своем Instagram Сергей Исаев.

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