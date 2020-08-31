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Осень начнется с жары: погода в Екатеринбурге на 1 сентября

Высокие температуры станут отличным подарком для всех, кто начнет новый учебный год
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Высокие температуры станут отличным подарком для всех, кто начнет новый учебный год

Высокие температуры станут отличным подарком для всех, кто начнет новый учебный год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре уже 31 августа, и лето вышло на финишную прямую. Завтра школьники и студенты отправятся постигать новые знания и начнут учебный год. А приятным сюрпризом для них станет очень теплая погода. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 31 августа, ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+21. Ветер западный 3-8 м/сек.

Во вторник, 1 сентября, будет очень жарко – до +27. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

В среду, 2 сентября, ожидается облачность с прояснениями, днем может пройти небольшой дождик. Температура несколько спадет – до +22. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.