В Екатеринбурге на площади 400 «квадратов» вспыхнул двухэтажный деревянный коттедж

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В ночь с 30 на 31 августа в Екатеринбурге, в районе Цыганского поселка, произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:10 о том, что на улице Ивана Грязнова вспыхнул двухэтажный деревянный коттедж. На место тут же выдвинулись 26 спасателей на семи спецмашинах.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших на пожаре нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – По деревянным конструкциям огонь быстро распространился по кровле здания и надворным постройкам. Тушение осложнялось сильной задымленностью.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Потушить его удалось только к 02:03, а разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 06:00. Сейчас специалисты будут устанавливать причину возгорания.