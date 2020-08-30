В Екатеринбурге стартует суд над стрелком с Уктуса, которого обвиняют в убийстве двух девушек

Александров признался в убийстве на первом же допросе Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа 2020 года, в Свердловском областном суде пройдет первое заседание по делу об убийстве двух девушек на горе Уктус. 25 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса была найдены тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой.

Задержать подозреваемого удалось лишь спустя год и три месяца. Им оказался инженера ЗиКа, 35-летний Алексей Александров. На первом же допросе он признался, что несколько месяцев отрабатывал технику стрельбы из пневматической винтовки. По версии следствия, он вновь пришел на Уктус и заметил девушек, после чего хладнокровно расстрелял.

Его обвиняют у убийстве из хулиганских побуждений, из-за чего ему грозит вплоть до пожизненного срока. Заседание начнется в 11:00 по уральскому времени.

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