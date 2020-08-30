Из фитнес-клуба «Bright Fit» в Екатеринбурге эвакуировали 40 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелся фитнес-центр. Пожар случился в здании на улице 8 марта, 128А. Именно там находится «Bright Fit». По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, возгорание случилось на 4 этаже, в это время внутри находились посетители и сотрудники фитнес-клуба.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет. Горело оборудование в парилке фитнес-центра. Площадь пожара составила 10 м.кв. С огнем пожарные справились за 28 минут, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы потушить пожар, сотрудники МЧС привлекли 6 автомобилей спецтехники, а также 13 человек личного состава. Предварительно, возгорание началось в парилке. Причины устанавливаются.