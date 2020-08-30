«Уралочка» проиграла последний матч на турнире в Калининграде

Фото: предоставлено пресс-службой команды «Уралочки-НТМК».

Екатеринбургские волейболистки снова в строю после длительного перерыва. Недавно девушки из команды «Уралочка-НТМК» выступили в турнире Кубка губернатора Калининградской области уступает. Последнюю игру уралочки уступили казанскому «Динамо Ак-Барс».

Свердловчанки проиграли противнику в пяти сетах. В стартовом составе «Уралочки-НТМК» вновь отсутствовали капитан Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко, которые будут выступать во втором матче дня за сборную России. В итоге на площадку вышли Богдана Анисова, Алёна Кондрашова, Елизавета Котова, Ксения Смирнова, Татьяна Куликова, Вера Костючик и либеро Кристина Курносова.

- Конечно, этот турнир нужно воспринимать как тренировочный. Именно здесь есть поле для эксперимента, но при этом основной состав «Уралочки» на новый сезон уже вырисовывается. Даже несмотря на то, что два матча из трёх наша команда провела без Парубец и Пилипенко, выглядела она очень достойно, учитывая перемены межсезонья. Новые игроки хорошо вписываются в коллектив, давая надежду на хороший сезон, - заявили в пресс-службе команды «Уралочки-НТМК».

В турнире девушки заняли третье место, где одержали одну победу и два матча проиграли.