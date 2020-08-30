В аварии с «БМВ» на Уралмаше в Екатеринбурге пострадали три человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Авария с пострадавшими случилась в Екатеринбурге накануне вечером. 29 августа на Уралмаше столкнулись две иномарки «БМВ» и «Рено», из-за чего три человека отправились в больницу. ДТП случилось на улице Коммунистическая, 101.

- Водитель автомашины «Рено Симбол» двигаясь по ул. Бакинский Комиссаров со стороны ул. Восстания в сторону ул. Новаторов, на регулируемом перекрестке ул. Бакинских Комиссаров – Коммунистическая при совершении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомашине «БМВ 525», которая двигалась со встречного движения в прямом направлении. В результате чего произошло столкновение двух транспортных средств, - сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Травмы получили все участники аварии. Водитель «Рено» и его пассажирка отправились в больницу с ушибами, также с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени к медикам обратилась пассажирка «БМВ». В госавтоинспекции отметили, что от серьезных травм в ДТП их спас пристегнутый ремень безопасности.