Форум «Армия-2020» в Екатеринбурге посетили 45 тысяч зрит

На выставке можно было увидеть военную технику, оружие, а также показательные выступление танков и вертолетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военно-технический форум «Армия-2020» посетили 45 тысяч человек. Выставка вооружения и техники проходила на полигоне «Свердловский» и собрала большое количество зрителей. Об этом заявили в пресс-службе ЦВО.

- Более 45 тыс. человек посетили военно-технический форум "Армия-2020" в Екатеринбурге за тридня его работы. Церемония закрытия форума состоялась в субботу, 29 августа, на полигоне"Свердловский". В этом году вниманию свердловчан было представлено более 150 единиц новой имодернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, что на треть больше посравнению с прошлым годом, - отмечают военные.

Отметим, «Армия-2020» проходит каждый год. В этот раз мероприятие было под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса, но выставку решили все-таки провести с учетом всех норм безопасности. На входе посетителям выдавали маски и измеряли температуру.

Помимо выставки военной техники, на форуме работала детская площадка с лазертагом, а в день открытия и закрытия военные устроили показательные бои на полигоне с танками, вертолетами и стрельбой.