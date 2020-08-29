В Екатеринбурге утром загорелось здание лицея

Огнем оказалась охвачена площадь в пять квадратных метров. Фото: ГУ МЧС
В Екатеринбурге утром 29 августа загорелось здание лицея №128, расположенное на Индустрии, 92.
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 08:35.
Оказалось, что возгорание произошло в подсобном помещении столовой на первом этаже лицея. Огнем оказалась охвачена площадь в пять квадратных метров.
Также пожар повредил холодильное оборудование и внутренняя отделка помещения.
- На момент возникновения пожара людей в здании лицея не было, только охранник, который и вызвал пожарных. Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.
Огнеборцам удалось справиться с огнем в течение восьми минут. На тушение выезжали выезжали 36 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.