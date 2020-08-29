В Екатеринбурге утром загорелось здание лицея

Огнем оказалась охвачена площадь в пять квадратных метров. Фото: ГУ МЧС

В Екатеринбурге утром 29 августа загорелось здание лицея №128, расположенное на Индустрии, 92.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 08:35.

Оказалось, что возгорание произошло в подсобном помещении столовой на первом этаже лицея. Огнем оказалась охвачена площадь в пять квадратных метров.

Также пожар повредил холодильное оборудование и внутренняя отделка помещения.

- На момент возникновения пожара людей в здании лицея не было, только охранник, который и вызвал пожарных. Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

Огнеборцам удалось справиться с огнем в течение восьми минут. На тушение выезжали выезжали 36 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.