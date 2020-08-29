В Екатеринбурге на территории детского сада произошел пожар

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Фото: ГУ МЧС

Ночью в Екатеринбурге вспыхнула веранда детского сада. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании на территории детского сада на улице Волгоградской поступило спасателям в 01:47.

Прибывшие на место огнеборцы увидели, что площадь пожара составила пять квадратных метров.

- В 01:57 огонь локализован, в 01:58 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:44, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Огнем оказался поврежден пол детской веранды. В тушении пожара были задействованы 28 человек. На место ЧП выезжало 10 пожарных машин.