В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадала семимесячная девочка

Водитель Honda ехал по Малышева и решил повернуть налево - на улицу Мичурина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадал 7-месячный ребенок.

Все случилось 28 августа в половине шестого вечера в районе Малышева, 116. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля Honda при проезде перекрестка Малышева – Мичурина не пропустил машину Skoda Rapid, которая имела преимущество в движении. Именно в этой машине находилась 7-месячная девочка.

Водитель Honda ехал по Малышева и решил повернуть налево - на улицу Мичурина. Но во время маневра он не пропустил Skoda Rapid, которая ехала по Малышева во встречном направлении. В итоге машины столкнулись.

- С места происшествия пострадавшая была доставлена в детское лечебное учреждение, медиками которого диагностирован ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи девочка отпущена домой под наблюдение родителей, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В ГИБДД отметили, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении, в детском удерживающем устройстве, которое соответствовало росту и весу маленькой пассажирки. Также девочка была пристегнута ремнем безопасности.

Ребенок находился в Skoda Rapid. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Инспекторам водитель Honda заявил, что повороте его ослепило солнце. Из-за этого он не заметил автомобиль, движущийся в прямом встречном направлении.

Инспекторы ГИБДД на месте аварии произвели замеры, составили необходимые документы и опросили участников и свидетелей аварии.

Причины ДТП будут выяснены в ходе дознания. По его итогам будет принято мотивированное решение.