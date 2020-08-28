В управлении автомобильных дорог рассказали, какие трассы отремонтировали в Свердловской области

На обходе Верхней Пышмы до и после ремонта Фото: департамент информационной политики

В Свердловской области активно работают над нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря нему уже отремонтировано 22,4 километра трасс. Какие дороги уже восстановлены рассказали в управлении автомобильных дорог Свердловской области.

- Завершен ремонт двух участков ЕКАД. Дорожники убрали колеи и уложили новый слой асфальтобетона с 10 по 20 километры и с 34 по 38 километры.

- Окончены работы на обходе Верхней Пышмы. Здесь ликвидированы колеи на съездах многоуровневых развязок.

- Отремонтировано 3,8 километра дороги подъезд к поселку Шабровский от 17 километра Полевского тракта.

Подъезд к поселку Шабровский до и после ремонта Фото: департамент информационной политики

- Завершен ремонт почти двухкилометрового участка на прямом направлении региональной трассы Подъезд к Верхней Пышме.

- В Нижнем Тагиле из 27 участков, на которых был запланирован ремонт по нацпоекту, обновлены улицы Сосновый Бор, Красных зорь, Черных, Кулибина, Геологов, Юности, Алтайская, Свердлова. К вводу в эксплуатацию готовы улицы Горошникова, Дружинина, Матросова, Строителей.

- В Екатеринбурге завершено 80% от общего объема дорожных ремонтов. Половина из запланированных улиц уже введена в эксплуатацию. Планируется, что оставшаяся часть отремонтированных дорог будет сдана до конца октября.

На дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в этом году направлено 6,2 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней.