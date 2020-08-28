В Свердловской области сотрудники полиции помогли заблудившейся женщине выйти из леса

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Пышме в полицию обратились родственники 48-летней женщины, которая накануне ушла в лес за грибами и заблудилась. О том, что она не может выйти из леса родные узнали по телефону, когда разговаривали с ней в пять вечера. Больше созвониться с ней не удалось.

Координаты возможного местонахождения женщины передали сотрудникам местного отдела полиции. На место поехали инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Андрей Аписаров и сотрудник уголовного розыска младший сержант полиции Дмитрий Самойлов.

Приближаясь к возможному местонахождению пропавшей женщины, сотрудники полиции включили звуковые сигнала патрульного автомобиля. Заблудившаяся услышала их и смогла самостоятельно выйти из леса навстречу полициейским.

- В ходе поисковой операции женщина смогла выйти из леса на специальные звуковые сигналы патрульного автомобиля Госавтоинспекции. Сотрудники полиции патрулировали предполагаемое место нахождения женщины, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Через пару часов женщина уже была дома в кругу родственников.