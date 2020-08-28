Центр Екатеринбурга остался без электричества из-за несанкционированных работ

Без света жители центра Екатеринбурга просидели около часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители центра в Екатеринбурге сегодня вечером пожаловались на отключение электричества. Света не оказалось в домах в квадрате улиц Куйбышева - Ткачей - Восточная - Степана Разина. Как рассказали в пресс-службе энеркокомпании, электричество было отключено из-за технологического нарушения.

- Произошло технологическое нарушение в распределительной сети уровня напряжения 10 кВ от подстанции 110 кВ Октябрьская, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал» - «Екатеринбург».

Также там отметили, что возможной причиной отключения стало повреждением кабельной линии электропередачи при производстве несанкционированных работ. Как только стало известно об отключении, оперативно-выездные бригады «Россети Урал» - «Екатеринбург» приехали на место повреждения оборудования и перевели нагрузку на резервные схемы.

Без света жители центральной части Екатеринбурга оставались около часа. Сейчас все екатеринбуржцы получают электроэнергию в полном объеме.