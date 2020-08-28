Опального отца Сергия оставили без YouTube

Канал на YouTube, на котором публиковали видеозаписи отца Сергия будет завтра удален Фото: Алексей БУЛАТОВ

YouTube-канал, на котором публиковали видеозаписи проповедей и обращений опального отца Сергия будет завтра удален по решению Роскомнадзора. Об этом рассказал помощник схимонаха Всеволод Могучев разместив видео на пока еще работающем канале.

- Роскомнадзор считает, что материалы, которые материалы которые здесь представлены побуждают людей к разжиганию национальной, религиозной и иной розни, - рассказал Всеволод Могучев.

Помощник схимонаха предоставил как доказательство удаления канала скриншот обращения администрации YouTube, где уточняется, что Федеральное агентство по печати настаивает на удалении роликов из-за того, что они нарушают закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Также Всеволод Могучев сообщил о создании нового YouTube-канала и попросил всех сочувствующих сохранить имеющиеся на прежнем записи.

Напомним, что бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря впал в опалу из-за своих неоднозначных проповедей, которые публиковались, в том числе на YouTube-канале. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ.