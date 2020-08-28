Какие устройства купить до сентября: советы связистов

Фото: предоставлено МегаФон

Трендом лета стала покупка умных девайсов. Самым популярным у свердловчан стали умные часы. Спрос на гаджеты с начала июня вырос сразу в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив интересы жителей Среднего Урала – посетителей салонов связи.

С приближением нового учебного года самой актуальной покупкой стали умные часы для детей.

«Это, действительно, полезный гаджет, который может дать родителям, особенно тем, кто отправляет ребёнка в первый класс, спокойствие. Он поможет отслеживать местоположение сына или дочки на карте с точностью до нескольких метров, совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудиомониторинга, видеть фотографии, сделанные с помощью часов и многое другое», - отмечают в пресс-службе МегаФона.

Фото: предоставлено МегаФон

В комплектацию устройств может входить кнопка SOS для вызова помощи и возможность установить границы «безопасной зоны» - если ребёнок покинул ее, например, убежал далеко от дома, часы оповестят об этом. Сейчас некоторые устройства можно купить со значительной скидкой.

Сохраняется также тенденция на приобретение гаджетов для спорта - продажи фитнес-браслетов выросли на 37% с начала июня этого года. Свердловчане стали активнее покупать смартфоны, среди которых лидируют устройства Xiaomi и Samsung. За товары жители региона предпочитают расплачиваться сразу: снизилось число операций, оформленных в кредит.