с начала эпидемии со стороны китайских партнеров на Средний Урал поступило несколько масштабных партий гуманитарного груза

В Свердловскую область из Китая привезли более полумиллиона индивидуальных средств защиты. 600 тысяч медицинских масок и 8 тысяч одноразовых медицинских костюмов уже переданы Свердловскому областному клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн. По словам начальника госпиталя Олега Забродина, несмотря на существенное улучшение в регионе ситуации по заболеваемости, гуманитарный груз станет хорошим подспорьем в работе медиков.

- Средства индивидуальной защиты - это наиважнейшая вещь в борьбе с инфекцией. За сутки используется порядка 1 200 комплектов. Поступившие костюмы очень высокого качества, швы проклеены лентой так, что у инфекции нет никаких шансов, - рассказал Олег Забродин. - При этом форма изготовлена из современного материала, в котором медики будут чувствовать себя очень комфортно.

Кроме областного клинического психоневрологического госпиталя средства защиты будут распределены по медицинским учреждениям региона, специализирующимся на лечении новой короновирусной инфекции.

Напомним, что с начала эпидемии со стороны китайских партнеров на Средний Урал поступило несколько масштабных партий гуманитарного груза.