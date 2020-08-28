В Екатеринбурге пройдет концерт Клавы Коки и GONE.Fludd

Фото: instagram/klavacoca, gonefludd

В Екатеринбурге в следующее воскресенье, 6 сентября, наконец-то состоится концерт, на котором можно будет увидеть музыкантов не онлайн, как мы привыкли за время пандемии. Пройдет он на парковке ТЦ «Мега».

Шоу устроят екатеринбурженка Клава Кока и рэпер GONE.Fludd. Правда смотреть концерт можно будет только из салона автомобиля. Звук будет транслироваться в радиомагнитолы автомобилей по специальной FM-волне. Начнется концерт в 18:00. Билеты стоят от 400 до 1800 рублей.