Правдива ли официальная статистика по коронавирусу: отвечает свердловский вице-губернатор

Руководство области пользуется данными от свердловских специалистов лабораторий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть жителей Екатеринбурга и Свердловской области не склонна верить официальным цифрам по коронавирусной статистике. Людей порой смущают схожие цифры, которые звучат в статистике каждый день.

Также многим кажется, что реальное число заболевших граждан выше, чем прописано в статистике. С этими сомнениями мы обратились к вице-губернатору Свердловской области Павлу Крекову.

- Есть какие-то очевидные вещи, с которыми невозможно спорить. Наличие пациентов на больничных койках, количество людей, проходящих по месту жительства, которые легко переносят коронавирус. С этим не поспоришь, - рассказал «КП-Екатеринбург» вице-губернатор. – Мы опираемся на данные лабораторий и на количество больных.

По словам Крекова, ежедневно высвобождается в уральских больницах около 10% коек. Также в домашних условиях выздоравливают по 40 человек, включая 5-6 детей.

- Сегодня дома продолжают лечиться 1 041 человек, в выходные эта цифра опустится ниже отметки в 1000 пациентов. Это очень хороший показатель, - рассказывает свердловский вице-губернатор. – Мы сейчас стали отправлять в больницы тех, кого раньше держали дома. И все равно каждый день чуть больше свободных коек. Значит, тренд есть, но тренд – вещь хрупкая.

По словам Павла Крекова, можно прозевать вспышку на предприятии, можно провести массовое мероприятие, и статистика испортится. Поэтому в решениях нужно действовать очень осторожно.

Отметим, что с 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области в полную силу заработают детские сады.

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