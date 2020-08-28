В Екатеринбурге состоялся федеральный этап конкурса «Славим человека труда!» в отрасли «Народные художественные промыслы»

Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге прошел федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы». Мероприятие прошло 27 августа в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр», организовано Центром развития туризма Свердловской области при поддержке Министерства инвестиций и развития.

Напомним, проект «Славим человека труда!» реализуется в регионе с 2011 года при поддержке Полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе. Соревнования мастеров народных художественных промыслов уже проходили в Ханты-Мансийске и Тюмени. Свердловская область впервые приняла на своей площадке лучших мастеров со всего Уральского федерального округа.

Работу конкурсантов оценивала специально созданная комиссия, в которую вошли специалисты сферы народных художественных промыслов, искусствоведы и эксперты региональных советов по НХП от каждого из шести субъектов Уральского федерального округа.

По результатам соревновательных мероприятий в номинациях победили:

- Сидорова Алевтина из Свердловской области - «Лучший мастер по традиционной росписи по металлу»;

- Афаунова Татьяна Тюменской области - «Лучший мастер по традиционной росписи по дереву»;

- Тарлина Зоя из ЯНАО – «Лучший мастер по художественной обработке дерева (берестяной промысел»

- Федоров Сергей из Челябинской области - «Лучший мастер по художественной обработке дерева (резьба по дереву) »

- Власов Михаил из Курганской области «Лучший мастер по художественной обработке металла (ковка)».

Фото: предоставлено организаторами

В рамках конкурса также состоялась выставка-конкурс детских работ «Будущий человек труда!». Работы детей оценивали эксперты Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Награды победителям детского конкурса будут вручены на конференции, посвященной вопросам в сфере НХП, которая состоится 26 сентября в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал – 2020».

Фото: предоставлено организаторами

По словам Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, народные художественные промыслы и ремесла имеют важное значение для сохранения самобытности региона, преемственности поколений, упрочения духовных и нравственных традиций. А потому в Свердловской области уделяется большое внимание развитию художественных промыслов, разработан целый комплекс мер поддержки отрасли, в том числе обеспечивается участие мастеров в конкурсных и выставочных мероприятиях, организуются конкурсы профессионального мастерства на территории региона.