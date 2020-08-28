В Екатеринбурге состоялся федеральный этап конкурса «Славим человека труда!» в отрасли «Народные художественные промыслы»

Фото: предоставлено организаторами
В Екатеринбурге прошел федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы». Мероприятие прошло 27 августа в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр», организовано Центром развития туризма Свердловской области при поддержке Министерства инвестиций и развития.
Напомним, проект «Славим человека труда!» реализуется в регионе с 2011 года при поддержке Полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе. Соревнования мастеров народных художественных промыслов уже проходили в Ханты-Мансийске и Тюмени. Свердловская область впервые приняла на своей площадке лучших мастеров со всего Уральского федерального округа.
Работу конкурсантов оценивала специально созданная комиссия, в которую вошли специалисты сферы народных художественных промыслов, искусствоведы и эксперты региональных советов по НХП от каждого из шести субъектов Уральского федерального округа.
По результатам соревновательных мероприятий в номинациях победили:
- Сидорова Алевтина из Свердловской области - «Лучший мастер по традиционной росписи по металлу»;
- Афаунова Татьяна Тюменской области - «Лучший мастер по традиционной росписи по дереву»;
- Тарлина Зоя из ЯНАО – «Лучший мастер по художественной обработке дерева (берестяной промысел»
- Федоров Сергей из Челябинской области - «Лучший мастер по художественной обработке дерева (резьба по дереву) »
- Власов Михаил из Курганской области «Лучший мастер по художественной обработке металла (ковка)».
Фото: предоставлено организаторами
В рамках конкурса также состоялась выставка-конкурс детских работ «Будущий человек труда!». Работы детей оценивали эксперты Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Награды победителям детского конкурса будут вручены на конференции, посвященной вопросам в сфере НХП, которая состоится 26 сентября в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал – 2020».
Фото: предоставлено организаторами
По словам Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, народные художественные промыслы и ремесла имеют важное значение для сохранения самобытности региона, преемственности поколений, упрочения духовных и нравственных традиций. А потому в Свердловской области уделяется большое внимание развитию художественных промыслов, разработан целый комплекс мер поддержки отрасли, в том числе обеспечивается участие мастеров в конкурсных и выставочных мероприятиях, организуются конкурсы профессионального мастерства на территории региона.