Решили возродить традицию: в ОКБ №1 Екатеринбурга начали устраивать пленочные киновечера

Фото: региональный департамент информполитики

Накануне, 27 августа, в День российского кино в учебном блоке Свердловской областной клинической больницы №1 открыли отреставрированную киноаппаратную и провели первый за долгие годы киносеанс. Правда, из-за ограничений, присутствовать на нем могли только 15 человек – главврач и начальники подразделений больницы.

Фильмы в ОКБ №1 не показывали с конца 80-х годов, и вот у администрации медучреждения появилась идея возродить традицию. Два года назад заведующая музеем больницы Юлия Уколова обнаружили хранившийся в киноаппаратной чемодан – кинопроектор «Радуга 2».

Фото: региональный департамент информполитики

- За два года сотрудники больницы отремонтировали киноаппаратную и оснастили ее всем оборудованием, необходимым для демонстрации фильмов на пленке, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Две киноустановки, перемоточные столы, ксеноновые лампы, прессы для склейки киноленты – все это отыскали в разных уголках страны.

А благодаря заведующему физиотерапевтическим отделением СОКБ №1 Владимиру Рыжкину в кинозале появился звук – он отремонтировал две колонки производства завода «Кинап» 1976 года выпуска и обеспечил их контакт с современным оборудованием.

В коллекции ОКБ №1 уже восемь фильмов и три мультфильма. Поэтому, когда в области, наконец, разрешат работу кинозалов, здесь планируют проводить как экскурсии, так и киносеансы.