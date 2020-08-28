Свердловским медикам, сражающимся с COVID-19, вручили сертификаты в театры и музеи

Фото: Любовь Кабалинова / Президентский центр Б.Н.Ельцина

Сегодня днем, 28 августа, в Ельцин Центре уральским медикам, сражающимся с коронавирусом, торжественно вручили сертификаты в театры и музеи Екатеринбурга. Все это происходило в рамках социально-культурной акции «Доктор, теперь вы к нам!». Медработники города получат 10 тысяч таких сертификатов на посещение культурных учреждений в благодарность за работу в период пандемии коронавируса.

- С помощью него врачи смогут бесплатно посетить музеи, театры, концерты, которые будут проходить после отмены всех ограничительных мер, введенных в регионе из-за пандемии, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра. – Сертификаты будут раздаваться медицинским учреждениям через Минздрав Свердловской области.

Все учреждения культуры, которые можно будет посетить бесплатно по документу, указаны здесь. Среди них: ГЦСИ, Музей истории Екатеринбурга, ЦСД, Ельцин Центр и многие другие. Перед тем, как его использовать, нужно активировать его на сайте, а затем выбрать мероприятие по вкусу. Сертификаты действуют до 31 декабря этого года.