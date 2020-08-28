В уральских поездах возобновляется услуга заказа дополнительного питания

рацион питания

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вагоны-рестораны временно исключались из состава пассажирских поездов. Услуга заказа дополнительного питания предоставляется только в поездах, где есть такие вагоны.

Пассажиры могут выбрать блюда из предложенного перечня и составить заказ на весь маршрут следования, выбрав собственный режим питания из трех возможных: «Полный пансион» (завтрак, обед и ужин), «Полупансион» (завтрак и ужин), а также режим «Только завтрак», «Только обед» или «Только ужин». В меню — мясные, куриные и вегетарианские блюда, а также блюда для детей. В зависимости от типа вагона стоимость одного рациона питания составляет от 217 до 621 рубля.

Оформить услугу дополнительного питания можно у проводника в вагоне во время поездки, в билетных кассах, а также в личном кабинете на официальном сайте ОАО «РЖД» (не позднее трех дней до отправления поезда с начальной станции маршрута).

Ознакомиться с меню и стоимостью услуги можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Услуги».

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Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала.